السعودية: عقوبات ضدّ 10 وكالات أسفار مختصة في العمرة

اسماعيل عبد الحي - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، عقوبات ضدّ 10 شركات عمرة، مع تغريمها بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي على كل شركة، وذلك لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، تمثل أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير، وأنها ماضية في حماية حقوق المعتمرين مع مزودي الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين، سعياً منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما دعت جميع المعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات، أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية، وذلك حفاظاً على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.

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