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البيت الابيض يعلن عن اصابة نائبة الرئيس بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

كامالا هاريس

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، عن إصابة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بفيروس المستجد.

وقال البيت الأبيض، في بيان: “اليوم، جاءت نتيجة اختبارات نائبة الرئيس هاريس إيجابية بكوفيد-19”. وأضاف: “لم تظهر عليها أي أعراض، وسوف تعزل وتستمر في العمل من منزل نائب الرئيس”.
وأوضح بيان البيت الأبيض أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن أو السيدة الأولى بسبب جداول سفرهما الأخيرة.

وذكر البيان أن هاريس “ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ونصائح أطبائها”. وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس ستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية.

كامالا هاريس هي سياسية ومحامية أمريكية ونائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017. سبق وأن ترشحت عن الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس لانتخابات عام 2020.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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