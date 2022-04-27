مصر تعلن عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

نقل التلفزيون الرسمي المصري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله اليوم الثلاثاء إنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

ولم يذكر التلفزيون مزيدا من التفاصيل حول البرنامج أو الآلية التي سيُنفذ بها، كما نقل التلفزيون عن السيسي قوله أيضا إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والبدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أيضا.

ويمتلك الجيش عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها الاستهلاكي والصناعي والخدمي.

وكان السيسي قال في 2019 إنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خطط لخصخصتها.

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري “4.33 مليار دولار”.

وتأجل البرنامج مرارا، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.