الكرملين: بوتين وأردوغان ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن تقريراً أكثر تفصيلاً عن الاتصال الهاتفي سيصدر لاحقاً.

من جانبها قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين بأنه يجب الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال محادثات إسطنبول.