26 أبريل , 2022
واشنطن: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أيّ جدّية بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسياً، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.
وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ "لم نرَ أيّ إشارة حتى اللحظة إلى أنّ الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: بوتين ليس جدياً بشأن المفاوضات حول أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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