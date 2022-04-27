بلينكن: بوتين ليس جدياً بشأن المفاوضات حول أوكرانيا

واشنطن: اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر أيّ جدّية بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسياً، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.

وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ "لم نرَ أيّ إشارة حتى اللحظة إلى أنّ الرئيس بوتين جدّي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى".