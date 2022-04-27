مقتل ثلاثة في إطلاق نار بروضة أطفال روسية

26 أبريل , 2022 روسيا (أ ف ب). ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن مصدر أن مسلحاً فتح النار في روضة أطفال في منطقة أوليانوفسك الروسية اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال المصدر إن مطلق النار انتحر في وقت لاحق.

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