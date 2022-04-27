شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": خطاب الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكداً أن حديث الرئيس كان من القلب ووصل إلى القلب لما ظهر فيه من مصداقية ومكاشفة، ورغبة مستمرة فى الحوار مع كافة القوى الوطنية من أجل استكمال بناء "الجمهورية الجديدة"، مثمناً تكليف الرئيس السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، ما يؤكد الحرص على تمكين الشباب وإشراكهم في مصر المستقبل، وعلى أن الوطن يتسع لنا جميعا كشركاء في الوطن، وأن الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية حسب كلام الرئيس السيسي.

وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الجانب الإنساني ظهر وبقوة في خطاب الرئيس الذي يتابع حياة المواطن اليومية، حيث كلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع الأساسية حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف: "كما وجه الرئيس السيسي باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، وهي توجيهات ليست بجديدة على الرئيس الحريص على تخفيف العبء عن المواطن في ظل التحديات الراهنة داخليا وخارجيا"، مثمناً تكليفات الرئيس للعمل على توسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين والأجيال القادمة، وكذلك وضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص، وهو ما يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة والجمهورية الجديدة.