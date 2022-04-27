شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: قرارات الرئيس السيسي ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية - ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة.

ولفتت فوزي، إلى أن تأكيد الرئيس على إقامة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، و تشديده على إعداد تقرير واف حول مخرجات الحوار وعرضه عليه يؤكد ما تحمله المرحلة القادمة من الانفتاح على مختلف القوى السياسية، مشيدة بنجاح الدولة في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي كانت تهددها، وعلى رأسها الإرهاب الأسود ومحاولاته على مدار سنوات لتقويض دعائم الدولة، وهي المحاولات التي فشلت بفضل القيادة السياسية الحكيمة والتماسك المجتمعي والتفاف الجميع حول الرئيس السيسي وإيمانهم بما يقوم به من جهد لاستعادة الدولة التي كانت على شفا الانهيار.

وأضافت أن مبادرة الرئيس السيسي حول الاقتصاد وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، يؤكد الشفافية والمصارحة الكاملة من القيادة للمواطنين بحقائق الموقف ودعوة الجميع لتحمل مسئولياتهم وصولًا لإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة و مرنة، تتسق مع ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات وما يضعه من خطط واستراتيجيات منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.

وثمنت وكيل مجلس الشيوخ، خطة الرئيس السيسي لتطوير الرؤية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة في عدة قرارات شملت استمرار تقديم السلع الغذائية المدعمة كأحد آليات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى السعي لاستمرار خفض الدين العام وهي السياسة التي تعمل عليها الحكومة حسب توجيهات الرئيس منذ فترة، فضلًا عن إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر السماح بمشاركته في الأصول المملوكة للدولة، وتقديم الدعم للمزارعين سعيًا لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في مجال محصول القمح الاستراتيجي.

واختتمت وكيل الشيوخ، بقولها "صدق الرئيس إذ قال بكل وضوح أن التحديات كانت عظيمة لكن النجاحات كانت أعظم، مشددًا على عهده مع المواطنين بالصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى".