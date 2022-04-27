شكرا لقرائتكم خبر عن لا توقف لـ"حياة كريمة" رغم التحديات العالمية.. تعرف على جهود التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة ، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية، شأنها شأن باقي دول العالم على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة حريصة على استكمال مسيرة التنمية، وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مسبق مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، أن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي والإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، قائلا "الأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثير كبير على دول العالم وبما فيها مصر .. مشروع حياة كريمة مستمر رغم كل التحديات".

وبحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر، ووفق إعلان وزاتي التخطيط والتنمية المحلية، فقد تمت المرحلة التمهيدية في 375 قرية لصالح 4,5 مليون مواطن وانخفضت معدلات الفقر ب11 نقطة مئوية، وقبل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كان قد وصل معدل الفقر القومي إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية وخاصة في صعيد مصر.

ويتمثل حصاد المرحلة التمهيدية لمبادرة "حياة كريمة"، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، وفق إعلان وزارة التنمية المحلية، في:

- رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل لتصبح سكن كريم شملت: "تركيب أسقف ، وصلات مياه شرب، وصلات صرف صحى، وغيرها".

- إنشاء 54 وحدة صحية مطورة.

- إنشاء 2800 فصل جديد تستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ

- 163 مشروع رصف، و331 تجمع ريفى استفادوا من تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها.

- 216 مشروعا لتحسين بيئة أمن وإطفاء وتجميل.

- 151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب بها من 86% إلى 94%.

- 63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى.

- إنشاء 82 وحدة بيطرية.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية" والتى تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة فى الريف والحض، وتأتى ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التى تركز عليها الخطة الاستثمارية لـ 22/2023.تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا فى نطاق محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تتم المبادرة في 20 محافظة منها الأقصر، أسوان، قنا، بنى سويف، الوادى الجديد، المنيا، كما أنه تم الانتهاء من 239 مشروعا لمبادرة حياة كريمة بصعيد مصر.

وبحسب إعلان وزارة المالية مسبقا، فإن المخصصات المالية للبرنامج القومى في العام المالي الجديد ستكون من 80 إلى 90 مليار جنيه.