شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري: قرارات الرئيس دفعة قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الشعب الجمهوري القرارات الثلاثة عشر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وعلى رأسها تعزيز آفاق الحوار السياسي الوطني مع القوى الحزبية والسياسية، وكذلك تعزيز التعاون الحكومي مع منظمات المجتمع المدني علي صعيد البرامج التنموية والتكافلية.

وصرح المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن تلك القرارات قد لاقت على الفور دعما واسعا من مختلف القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، ويلمس الحزب دعما مماثلا لها من الأحزاب السياسية الأخرى بمختلف توجهاتها وبرامجها

وأضاف رئيس الحزب بأنه يرى أن تلك القرارات كفيلة لإعطاء دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية وتعزز قوتها وصلابتها، كما أنها سوف تغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري، وبث روح الإحباط في شباب الأمة، والذين يستغلون التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة أزمة دولية تواجه آثارها سائر دول العالم اجمع ذريعة لبث سمومهم في محاولات بائسة للتلاعب بعقول البسطاء وبث روح الاحباط وتضليل وعي النشئ الصغير في محاولات بائسة لخدمة أغراضهم السياسية الهدامة.

وتعهد الحزب في بيانه ببذل كل الجهود والدعم الصادق نحو إنفاذ تلك القرارات حيث انها جاءت متسقة مع أهداف حزب الشعب الجمهوري. .