الوفد يرحب بتكليفات الرئيس للحكومة في إفطار الأسرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - عبد السند يمامة: شباب الوفد سيتقدم بورقه عمل إلى الحوار السياسي

رئيس الوفد: نرحب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي

رحب الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بالتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم، وخاصة التكليفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمة التي يمر بها العالم الآن.

وأشاد رئيس الوفد بتكليف الرئيس لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وقال رئيس الوفد إن شباب حزب الوفد سيتقدم بورقة عمل حول مستقبل العمل السياسي الشبابي إلى المؤتمر، خاصة أن الشباب هم عماد أي تحرك سياسي في مصر، مؤكدًا أن الحزب يرحب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني

وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أن مصر في الوقت الحالي تحتاج إلى مختلف اطياف وتيارات العمل السياسي لصالح الوطن والمواطن.