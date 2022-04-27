شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالمحافظات: احتفالية كبرى بالقليوبية لتكريم حفظة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفى محافظة القليوبية

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى، للمسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم، لتكريم أبنائنا من الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم، وذلك فى الصالة المغطاة بنادي المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة، والتي تعد الأكبر من نوعها علي مستوي المحافظة، بحضور عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأمين الحزب بالمحافظة، ومشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة بمحافظة القليوبية، ومديري الإدارات التعليمية ومشايخ الأزهر والأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية علي مستوي المحافظة، وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليه السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وعقبه انشاد ديني للفرقة أبو شعرة السورية يتخللها انشاد في حب رسول الله، واختتم الحفل بتكريم محافظ القليوبية بدرع التميز المهداة من أمانة الحزب، كما تم تكريم عدد 1000 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، كما تم تكريم المشايخ من اللجنة المشرفة علي المسابقة الدينية، وتكريم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحضور ترحيبا وتشريفا لهم، حيث أجريت علي مدار أسبوع كامل.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز طامية، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمسابقة الكبرى التي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المعظم، والتي أقيمت بمقر الحزب بالمركز على مدار شهر رمضان المعظم، حيث شارك بالمسابقة 422 متسابقا من الأطفال والفتيات، والمسابقة شارك بها كافة ابناء قري ونجوع مركز طامية، عقب ذلك تم توزيع جوائز المسابقة لعدد 90 فائز من إجمالي 422 متسابق، وحصل أصحاب المراكز الأولي لحفظة القرآن كاملا علي مبلغ مالي مع المصحف الشريف وشهادة التقدير، كما تم تكريم 60 أخرين من المتسابقين بمبالغ مالية وجوائز عينية بجانب الـ 30 الأوائل في كل فئات المسابقة، واحيى الحفل فرقة تراث للإنشاد الديني.

وفي محافظة الجيزة

قامت أمانة الإعلام بالمحافظة، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في قري مركز كرادسة، والتي وفرتها نائبة الدائرة، حيث تم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين المارة في الشوارع والطرق العامة داخل المركز والأسر الأولي بالرعاية، أثناء اذان المغرب، ومن جانبها، واصلت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، في توزيع كراتين مساعدات المواد الغذائية العينية على أهالي نزلة السمان بالهرم، وفي نفس الإطار، واصلت أمانة بمركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم مواصلة الحملات المتنقلة لتطعيم أهالي قرى المركز لليوم الـ113، تم تسجيل الإجمالي 224 جرعه اولى 37، وجرعة ثانيه 187، وفي نفس السياق، بدعم من أعضاء أمانة الحزب، تم استكمال حملة إفطار صائم بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة بمنطقة طريق المريوطية بشبرامنت.

وفي محافظة الوادي الجديد

وزعت أمانة مركز الخارجة، الجديد 1000 كرتونة مواد غذائية بالمركز وقراه، على الأسر الأكثر احتياجاً، حيث جرى توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية تزامنًا مع الاحتفالات بليلة القدر المباركة، على الحالات الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بمركز الخارجة وقراه من خلال فرق شباب الحزب التطوعية، وبالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومن جانبه، وزعت أمانة مركز الداخلة 1306 وجبة ساخنة بمدينة "موط" " بمركز الداخلة، جرى توزيع وجبات إفطار ساخنة بمدينة موط من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة حي الزهور، إفطار جماعي واحتفالية للأيتام، وقامت أمانة القسم، بإعداد الاحتفالية والفطار الجماعي في قرية النورس السياحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وعدد من الشخصيات العامة في المحافظة، وتناولت الاحتفالية إفطار جماعي ومجموعة من الفقرات الفنية للأطفال، وسادت حالة من البهجة والسرور بين الحضور جميعا، ومن جانبه، تواصل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، في دعم مائدة إطعام الصائمين بالوجبات الطازجة لليوم ال 25 على التوالي، بتنفيذ مائده رحمن لإطعام 100 فرد يومياً بوجبات ساخنة جاهزة.

وفي محافظة قنا

كشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد المشاركين في المسابقة الكبرى التي أطلقها الحزب لتكريم حفظ القرآن الكريم بلغ 764 مشركا " 374 ذكور – 390 إناث " علي مستوي مراكز المحافظة العشر، لافتا إلي أنه سيتم تكريم 40 فائزا في احتفالية كبري نهاية شهر رمضان المبارك ومنحهم جوائز مالية قيمة، حيث جاءت أمانة مركز نجع حمادي في صدارة مراكز المحافظة بـ 145 مشاركا تلها أمانة مركز قفط 105 مشاركا ثم أمانة مركز أبوتشت بـ95 مشاركا ثم أمانة مركز قنا 92 مشاركا و أمانة بندر قنا 69 مشاركا ودشنا 40 مشاركا وفرشوط 66 مشاركا ونقادة 53 مشاركا والوقف 39 مشاركا.

وفى محافظة أسوان

اختتمت أمانة مركز كوم أمبو، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بمجلس قروي العتمور، بقرية الفؤادية، والذي شهد حضوراً كبيراً من أبناء القرية والقرى المجاورة ومن بقية أنحاء مركز كوم أمبو وقد سادت أجواء اللقاء المحبة والفرحة بين الجميع في مظهر حضاري وروح رياضية عالية.

وفي محافظة أسيوط

تواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم احتفالية لتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الثالثة لأمانتي اول وثان أسيوط، حيث أقيمت مجموعه من الابتهالات الدينية للفائزين في المسابقة، علي هامش الاحتفالية أضفت جو روحاني للمسابقة التي ينظمها الحزب للسنه الثالثة علي التوالي، وفي نفس السياق، نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز أبو تيج، أمسية دينية بليلة القدر والذي صاحبها هذا العام ذكري عيد تحرير سيناء، وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية عطرة، وتواصلت فقرات الحفل مع محاضرة دينية، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر والدعاء المستحب فيها وعقبها الابتهالات الدينية، واختتم اللقاء بعمل سحب علني على جوائز عينية مقدمة من حزب مستقبل وطن أبو تيج للحضور، ومن جانبه، انطلقت فعاليات توزيع جوائز مسابقة القرآن السنوية الثالثة من مقر أمانة مستقبل وطن بالغنايم لجميع المستويات.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.