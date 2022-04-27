شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: دعوة الرئيس للحوار الوطنى تتطلب تضافر الجهود وإعلاء مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز.

وأكد الشهابى فى تصريحات صحفية، أن دعوة الرئيس تأتى فى وقتها تماما وسط تحديات سياسية واقتصادية يمر بها الوطن تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة وتنشيط حياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية بحيث يتراص الوطن بكل أحزابه وقواه السياسية لمواجهة تلك التحديات.

وأشار الشهابى إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذى يشهد مخاض نظام جديد سينعكس على مصر والذى يتطلب أن تواجهه مصر بالوحدة والتكاتف واعلاء مصلحة الوطن.

ومن ناحية أخرى، أشاد ناجى الشهابي بقرار الرئيس السيسي بمساعدة المزارعين وتقديم كل أوجه الدعم المالية والخدمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مؤكدا أن قرار الرئيس يجعلنا نضيق الفجوة بين إنتاجنا من القمح واستيرادنا منه، مشيرا إلى أن دعم الفلاح المصرى لزراعة القمح هو الخطوة الأولى لتحقيق أملنا وحلمنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن إعلان الرئيس السيسى باستمرار تقديم معارض السلع الغذائية المدعمة للمواطن حتى نهاية العام هام للغاية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى دعوة الرئيس إلى استمرار تقديم السلع الغذائية المدعمة طوال الأزمة الاقتصادية العالمية حتى لو أستمرت لعام ثان.