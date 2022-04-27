شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل يعلن تأييده قرارات الرئيس السيسى بشأن حوار سياسى يجمع مختلف القوى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب ارادة جيل تأييده الكامل لكافة القرارات الهامة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم الثلاثاء، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وخاصة تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بإجراء حوار سياسى يضم جميع القوى السياسية المصرية الوطنية دون تمييز ودون استثناء، ورفع نتائج الحوار له شخصيا.

وأعرب المحاسب تيسير مطر رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن سعادته وسعادة جميع قيادات وأعضاء الحزب بهذه القرارات وأيضا قرار تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع قاعدة عملها وتأكيد الرئيس السيسي، أن الوطن يتسع للجميع.

وذكر المحاسب تيسير مطر، أن الهيئة العليا للحزب ونوابه بمجلس النواب والشيوخ أكدوا استعداد حزب إرادة جيل على المشاركة فى الحوار السياسى وتقديم رؤية سياسية وطنية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

كما أعلن حزب إرادة جيل عن سعادته وتفهمه الكامل لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمى لشرح وإعلان خطة الدولة للتعامل الاقتصادى مع الأزمات العالمية، انطلاقا من شرح الحقائق للراى العام المصري، وحق المواطن المصرى فى المعرفة.