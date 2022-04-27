شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: حديث الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية والمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطنى تشارك فيه القوى السياسية، مؤكدا أن حديث الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية فيما يتعلق بكافة أمور الدولة المصرية، حيث اعتاد الرئيس أن يطلع الشعب المصرى علي كل الملفات بشكل واضح.

وقال الجندى، أن الإعلان عن سداد ديون الغارمين والغارمات أمر أصبح معروفا عن الرئيس الإنسان الذي دائما يقدر الظروف التى مر بها أصحاب هذه الديون، مؤكدا أن الدولة المصرية تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه في الوقت الذى نجحت فيه الدولة في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى، إلا أنها أيضا حريصة علي فتح المجال أمام القطاع الخاص ليشارك بقوة في بناء الجمهورية الجديدة، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وكشف الجندى أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة، فالرئيس كان حريصا علي شرح الأوضاع الاقتصادية لمصر منذ اليوم الأول لقدومه إلي الحكم وهو ما اعتاد عليه الرئيس طوال السنوات الماضية.

وتابع الجندي، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى، وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية؛ من شأنه أيضا أن يحدث تأثير إيجابى فى مكافحة الغلاء ويؤدى إلى تحسن حياة الفلاح البسيط وفى النهاية يؤدى إلى إنخفاض في أسعار المحصولات الزراعية.