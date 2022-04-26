شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارته لموسكو اليوم الثلاثاء القيادة الروسية بإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وقال جوتيريش للصحفيين بعد "مناقشة صريحة للغاية" مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبيل اجتماعه مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لدي قناعة عميقة بأنه كلما اسرعنا فى إنهاء هذه الحرب مبكرا كلما كان ذلك أفضل ".

تابع جوتيريش ، الذي وصف نفسه بـ"رسول السلام"، إن موسكو عبرت مرارا عن "العديد من الشكاوى" بشأن المجتمع الدولي.

وأضاف:ولكن "هناك شيئا واحدا واضحا" بشأن الأزمة الراهنة:" أنه لا يوجد قوات أوكرانية على أراضي روسيا الاتحادية، ولكن هناك قوات روسية على الأراضي الأوكرانية".

ورد لافروف، الذي كان يقف إلى جانب جوتيريش، بشكل ودي: "أستطيع أن أؤكد ذلك". وقال جوتيريش "هدفي وجدول أعمالي مرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على الأرواح وتقليل المعاناة"، مضيفا أن الصراع أرسل "موجات من الصدمة" حول العالم، بما في ذلك في أسعار الغذاء والطاقة.