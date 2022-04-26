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مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-26 | 22:48

مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في أبطال أوروبا

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي الانتصار بنتيجة (4-3) على ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي بطولة ، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز.
وسجل لمانشستر سيتي دي بروين وجيسوس وفيل فودين وبرناردو سيلفا في الدقائق (2 و11 و53 و74) بينما سجل لريال مدريد بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 و82.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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