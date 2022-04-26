مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في أبطال أوروبا

وسجل لمانشستر سيتي دي بروين وجيسوس وفيل فودين وبرناردو سيلفا في الدقائق (2 و11 و53 و74) بينما سجل لريال مدريد بنزيما (هدفين) وفينيسيوس جونيور في الدقائق 33 و55 و82.

ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم 4 مايو المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".