8 ملايين شخص يفرون من أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين جراء الغزو الروسي لبلادهم 8,3 ملايين شخص، وضاعفت حجم الأموال المطلوبة لتقديم مساعدات إنسانية لملايين الأشخاص في الداخل.

وتفيد المنظمة الدولية أن قرابة 5,3 ملايين أوكرانيا فروا حتى الآن من بلدهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير والذي نجمت عنه أزمة لاجئين هي الأكثر تسارعا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي كانت تتوقع في بداية النزاع مغادرة أربعة ملايين أوكراني البلاد، «إنها بحاجة ل 1,85 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول مجاورة».