إسرائيل تعبث بآثار نابلس وتقتل شابا فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط تصاعد المواجهات في فلسطين، استشهد أمس شاب من مخيم عقبة جبر متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما واصل المستوطنون الإسرائيليون عبثهم بالآثار الفلسطينية في القدس.

ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة خبر استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات ، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه، فجر اليوم في مخيم عقبة جبر.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة شبان أصيبوا، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية «مستعربون» مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفاد مسؤول فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين أمس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، قوله «إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من جيش الاحتلال».

وأضاف «إن عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع من خلال استهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة».

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، «إن إجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تزيد حالة التوتر وتدمر حل الدولتين».

وأشار في بيان عقب استقباله بمدينة رام الله وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، من تسارع لوتيرة الاستيطان وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس واستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية.