السودان يدفع بتعزيزات عسكرية لوقف العنف بدارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني في جلسته الطارئة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الأوضاع الأمنية بالبلاد وأحداث غرب دارفور، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم يس، أن المجلس اتخذ عدة إجراءات شملت تعزيز التواجد الأمني بولاية غرب دافور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف وضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاذ نصوص اتفاق جوبا للسلام السوداني السوداني.

وأضاف وزير الدفاع أن المجلس كلف وفدا سياديا للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور، وتهدئه الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة عمل النيابات والمحاكم.

ولقي 201 شخص حتفهم وأصيب 98 آخرون في أعمال عنف بولاية غرب دارفور في السودان، وأفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا من ديارهم بسبب العنف، حيث تم إضرام النار في المنازل ومهاجمة المستشفيات ونهب المتاجر.

وامتد العنف الذي اندلع في منطقة الكرينيك إلى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

وتفيد بعض التقارير بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعات الرحل والمزارعين.

وتشير تقارير أخرى إلى هجوم لميليشيات الدعم السريع، المعروفة سابقا باسم الجنجويد.