مقتل عشرات الدواعش في العراق

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وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أمس، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والقضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل أكثر من 43 عنصرا من التنظيم الإرهابي ومصادرة معداتهم وأسلحتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل العشرات من تنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية للقوات العراقية في محافظة نينوى، فيما قضي على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي الموصل.وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أمس، أن عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والقضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل أكثر من 43 عنصرا من التنظيم الإرهابي ومصادرة معداتهم وأسلحتهم.

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