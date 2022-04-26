مشروع سعودي ينقذ 211 ألف أم وطفل في شهر

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واستفاد من المشروع خلال شهر مارس الحالي، 211,085 شخصا، حيث جرى فرز 39,784 طفلا، وتقديم العلاج لـ 2,606 أفراد من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 4,591 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 3,682 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.وأكمل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في عدن، ضمن مبادرة «إطعام»، حيث جرى توزيع 333 سلة غذائية في مديرية دار سعد، و154 سلة غذائية في مديرية البريقة، استفاد منها 2.922 فردا.
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