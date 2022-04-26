خبراء يطالبون أمريكا بإلغاء تجميد مليارات أفغانستان

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ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس، عن الخبراء القول، إن صرف الأموال سيمكن من تقديم مساعدات إنسانية لتغطية الاحتياجات الأساسية لعشرة ملايين شخص.وجاء في البيان أن تجميد الأصول والجفاف والتمييز القائم على الجنس، أثر بشكل كبير على حياة أكثر من نصف السكان الأفغان، بينما كانت النساء والأطفال الأكثر تأثرا.
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