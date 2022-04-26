شكرا لقرائتكم خبر خبراء يطالبون أمريكا بإلغاء تجميد مليارات أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الأزمة الإنسانية الخطيرة في أفغانستان، وطلبوا من حكومة الولايات المتحدة إلغاء تجميد 7 مليارات دولار خاصة ببنك أفغانستان المركزي.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أمس، عن الخبراء القول، إن صرف الأموال سيمكن من تقديم مساعدات إنسانية لتغطية الاحتياجات الأساسية لعشرة ملايين شخص.

وجاء في البيان أن تجميد الأصول والجفاف والتمييز القائم على الجنس، أثر بشكل كبير على حياة أكثر من نصف السكان الأفغان، بينما كانت النساء والأطفال الأكثر تأثرا.