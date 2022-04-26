قائد الـ157 مميز يقاطع مرافعة النيابة في "قطاري طهطا": حاولت الاتصال لكن دون استجابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قاطع قائد القطار المميز رقم 157 مميز "عمرو. ع"، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث قطاري طهطا"، مرافعة النيابة العامة في القضية، قائلًا إن قائد القطار رقم 2011 المكيف ومساعده لم يستجيبا لمحاولات اتصالاته المتكررة على هواتفهما المحمولة أو الهاتف المصلحي اللاسكي الخاص بهيئة السكة الحديد، مضيفًا أن قائد القطار المكيف ومساعده لو استجابا للاتصالات التي حاولت إخطارهما خلالها بتعطل القطار المميز لما وقع الحادث.

وأضاف المتهم أنه معروف لدى قائدي القطارات أن القطارات المميزة دائمة التعطل عدة مرات خلال الرحلة الواحدة بسبب عبث الباعة الجائلين الذين يريدون النزول في أوقات بعيدة عن المحطات وغير مقرر الوقوف بها، مستنكرًا عدم معرفة قائد القطار المكيف بهذه المعلومة الفنية الخاصة بالتشغيل.

وفرغت هيئة الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، اليوم الثلاثاء، حرز القضية والمتمثل في نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذلك حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، والتي قررت المحكمة في جلستها السابقة ضمهما لجلسة اليوم.

وواجهت هيئة المحكمة أحد المتهمين ويدعى "جمال. م" قائد قاطرات بتوقيعه الوارد في نموذج 67 حركة، والذي أنكره، وقرر أنه توقيع المتهم المدعو "أبو الحجاج. ص" مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، وأنه لم يستطع التوقيع نظرًا لتوجهه لقضاء حاجته، مضيفًا أنه هو الذي قال للمتهم المذكور بالتوقيع في دفتر الحركة.

وواجهت هيئة المحكمة صاحب التليفون المحمول المحرز في القضية، والذي تعرف عليه وأقر بأنه خاصته، ومكنته المحكمة من فتحه بعد إخراجه من قفص الاتهام، وبمجرد أن سلمته هيئة المحكمة الهاتف المحمول وأثناء محاولة فتحه وتشغيله تبين أنه غير مشحون بالكهرباء، ومكنته المحكمة من شحنه بالكهرباء وتشغيله، وشاهدت بعض الصور التي التقطها المتهم على هاتفه المحمول للقطار أثناء تعطله وقت الحادث.

وأجلت المحكمة جلستها إلى اليوم لمناقشة شاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر "مهندسين بالسكة الحديد" امتثالًا لطلب الدفاع، وكلفت النيابة العامة بإعلانهما بتلك الجلسة.

ووجهت نيابة شمال سوهاج الكلية لكل من: "أبو الحجاج. ص" 51 عامًا مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، "جمال. م" 54 عامًا قائد قاطرات، "محمد. ع" 41 عامًا مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، "عمرو. ع" 50 عامًا قائد القطار المميز رقم 157، "محمد. خ" 46 عامًا مُشرف القطار المميز رقم 157، "السيد. ص" 52 عامًا مساعد مشرف القطار رقم 157 مميز، "سامي. ج" 53 عامًا ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، "كرم. ي" 49 عامًا مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، أنهم تسببوا عن طريق الخطأ والإهمال والتقصير بالعمل في مصرع وإصابة مئات الأشخاص.

وشهدت محافظة سوهاج، نهاية شهر مارس 2021 وقوع حادث تصادم مروع بين القطارين 2011 مكيف و157 مميز بالقرب من مزلقان السنوسي عند قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا، ما نتج عن الواقعة وقوع عشرات الضحايا والمصابين، وخروج 4 عربات وجرار القطار المكيف عن القضبان وسقوطهم على الأرض.

ووصل رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي بعد بضع ساعات من وقوع الحادث لمحافظة سوهاج، وتفقدوا موقع الحادث والمصابين أثناء تلقيهم العلاج بمستشفيات المحافظة، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا كشف فيه عن ملابسات الحادث والأرقام الأولية للضحايا والمصابين التي نتجت عن الحادث.

كما تفقد النائب العام موقع حادث تصادم القطارين في نفس اليوم الذي شهد الحادث، وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المخدرات بوزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر المخدر وعقار الترامادول.

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