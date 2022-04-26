تنفيذي الشرقية يُناقش استعدادات المحافظة لاستقبال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية؛ لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة، والتي قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل معها بشكل سليم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذي.

شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد بنطاق المحافظة وكذلك استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي لمنع التعديات على الرقعه الزراعيه و أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفه في مهدها بكل حزم.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز بالتعامل مع المتغيرات اليومية التي ترصدها وحده المتغيرات المكانية بالديوان العام والرد اليومي عليها مع تنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي بالبناء أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيق القانون.

وأكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك، والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد المقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها وحصرها على مستوى المحافظة والتنبيه على الأئمة بالالتزام بمدة الخطبة والصلاة حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

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