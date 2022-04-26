الدفع مسبق بالروبل.. روسنفت الروسية تطرح مزايدة لبيع منتجات نفطية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 7:52 مساءً

في محاولة لتعويض آثار العقوبات الغربية، عرضت شركة روسنفت الروسية منتجات نفطية من مصافيها للتحميل في أيار وحزيران في مزايدة تطلب الدفع مقدما بالروبل، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر في السوق لرويترز اليوم الثلاثاء .

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طالب بأن يدفع مشترو الغاز الذي تبيعه شركة جازبروم الروسية بالروبل.

وحذت روسنفت حذو جازبروم في تنفيذ أوامر بوتين وطلبت دفعا مسبقا بنسبة 100 في المئة وتحويل المدفوعات إلى الروبل لشراء نفطها.

وعرضت روسنفت الأسبوع الماضي 6.5 مليون طن من النفط الخام عبر مزايدات للتحميل في أيار وحزيران، ساعية إلى دفع كامل مسبق بالروبل للمرة الأولى. لكن مصادر قالت لرويترز إنها فشلت في تأمين أي مبيعات إذ كان من الصعب تلبية شروط البيع.

ورغم هذا قالت مصادر نقلا عن وثائق المزايدة إن روسنف طلبت نفس الشروط لبيع منتجاتها النفطية.

وأعطت الشركة أيضا المشترين خيار الدفع باليوان الصيني أو الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو الليرة التركية حيثما يكون من غير الممكن الدفع بالروبل. لكن تلك الخيارات ستكون موضع تفاوض وقد ترفضها روسنفت.

وقالت المصادر إن أحدث مزايدة لروسنفت تشمل 4.4 مليون طن من المنتجات النفطية.

ومعظم أحجام المنتجات النفطية لروسنفت للتحميل في 2022 بيعت إلى مشترين بعقود آجلة، لكن كثيرين منهم قرروا مؤخرا خفض شراء منتجات النفط الروسية وسط حذر بشأن العقوبات الغربية ومشاكل في الدفع والشحن.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا على واردات المنتجات النفطية من مصافي التكرير الروسية لكنه يدرس خيارات لخفض واردات النفط من روسيا في إطار عقوباته بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.