ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.. ما الإشارة التي ترسلها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 7:21 مساءً

بعد أسابيع من الضغط في الداخل والخارج، أعلنت ألمانيا اليوم الثلاثاء اعتزامها تسليم أول أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد الهجمات الروسية.

فقد أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت أن الحكومة وافقت يوم الاثنين على تسليم دبابات “جيبارد” المضادة للطائرات من مخازن شركة كيه.إم.دبليو.

وقال مارسيل ديرسوس، من معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل، “الأهمية الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في الاختلاف الذي قد تحدثه جيبارد في ساحة المعركة، لكن في الإشارة التي يرسلها، وهي أن “أكبر اقتصاد في أوروبا أصبح جادا بخصوص دعم أوكرانيا، وستأتي مزيد من المساعدات”.

ترددها يكلّف الأوكرانيين أرواحا

يذكر أن ألمانيا كانت في مرمى الإنتقادات، اذ اتهمها كثيرون بينهم سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، برلين بالتباطؤ في تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وبخصوص إجراءات أخرى يمكن أن تساعد كييف على صد القوات الروسية مثل فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

وأشاروا الى أن ألمانيا لا تُظهر القيادة المتوقعة من قوة عظمى وإن ترددها يكلف الأوكرانيين أرواحا.

تسليم 100 مركبة قتالية

وجاء الإعلان عن شحنات جيبارد بعد تقارير أمس الاثنين تفيد بأن شركة راينميتال الألمانية للصناعات الدفاعية طلبت موافقة الحكومة على تسليم 100 مركبة قتالية قديمة خاصة بسلاح المشاة من طراز ماردر و 88 دبابة ليوبارد 1إيه5 قديمة إلى أوكرانيا.