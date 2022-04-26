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أردوغان الى السعودية الخميس المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة يوم الخميس والاجتماع مع ولي العهد الأمير ، بحسب ما قال مصدران مطلعان لرويترز .

يذكر أن تركيا قررت في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال في إسطنبول إلى السعودية.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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