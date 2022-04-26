أردوغان الى السعودية الخميس المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة السعودية يوم الخميس والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما قال مصدران مطلعان لرويترز .

يذكر أن تركيا قررت في وقت سابق من هذا الشهر، إحالة الدعوى القانونية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول إلى السعودية.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.