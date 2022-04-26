شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يُوزّع 1140 سلة غذائية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.140 سلة غذائية رمضانية في مدينة كابل عاصمة أفغانستان، استفاد منها 1.140 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

ويهدُف المشروع إلى توزيع 18.600 سلة غذائية في أفغانستان يستفيد منها 111.600 فرد.

يُذكر أن مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.