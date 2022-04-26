شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين بفيروس «إيبولا» في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم وفاة شخصين على الأقل بسبب التفشي المتجدد لفيروس إيبولا المتسبب في حدوث الحمى النزفية الفيروسية، وذلك في الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت أنه تم تأكيد الحالة الأولى في منطقة مبانداكا بإقليم إكواتور الواقع شمال غرب البلاد في مطلع الأسبوع، فيما أشارت السلطات الصحية في البلاد اليوم عن وفاة امرأة (25 عاما)، كانت على اتصال بـما لا يقل عن 145 شخصا، بحسب المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وينتقل فيروس إيبولا عن طريق الاتصال الجسدي المباشر، ويسبب حمى شديدة ونزيفا داخليا، فيما يشار إلى أن تفشي المرض يتم تسجيله للمرة الرابعة عشرة في الدولة الكبيرة الواقعة في وسط أفريقيا، التي يبلغ تعدادها السكاني 90 مليون نسمة منذ عام 1976.