انت الان تتابع خبر ملف الحكومة الشائك و قلق 'الحمى النزفية' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = مطالبات نيابية بعقد جلسة البرلمان بعد عطلة العيد.. واتهامات تطال التحالف الثلاثي بتعطيل العملية السياسية.
= الحلبوسي وبارزاني يدعوان الى الإسراع في تشكيل الحكومة.. وخلاف الرئاسة يغلق باب الحوار بين الحزبين الكرديين.
= لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد.. والزاملي يدعو لمحاسبة المعتدين وحفظ هيبة البرلمان.
= الحمى النزفية تخطف حياة اربعة اشخاص في البلاد.. والصحة تدعو الى الحيطة والحذر.
= لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد.. والزاملي يدعو لمحاسبة المعتدين وحفظ هيبة البرلمان.
= الحمى النزفية تخطف حياة اربعة اشخاص في البلاد.. والصحة تدعو الى الحيطة والحذر.