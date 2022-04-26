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ملف الحكومة الشائك و قلق 'الحمى النزفية' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = مطالبات نيابية بعقد جلسة البرلمان بعد عطلة العيد.. واتهامات تطال التحالف الثلاثي بتعطيل العملية السياسية.
= الحلبوسي وبارزاني يدعوان الى الإسراع في تشكيل الحكومة.. وخلاف الرئاسة يغلق باب الحوار بين الحزبين الكرديين.

= لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على رئيس كتلة امتداد.. والزاملي يدعو لمحاسبة المعتدين وحفظ هيبة البرلمان.


= الحمى النزفية تخطف حياة اربعة اشخاص في البلاد.. والصحة تدعو الى الحيطة والحذر.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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