تخصيص نحو 6 مليارات لمعالجة شح المياه في ديالى

وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "مجلس الوزراء صوت على تخصيص خمسة مليارات و750 مليون دينار لمعالجة شح المياه في ديالى".

وأشار ناظم إلى "توجيه رئيس مجلس مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة خاصة تدرس مقترحات تقديم الدعم للفلاحين نتيجة شح المياه".



وصوت مجلس الوزراء، بحسب المتحدث الحكومي، على "تخويل سلطة الطيران المدني القيام بإجراءات حماية مطار بغداد الدولي".