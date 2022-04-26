وزير الكهرباء يتوجه إلى طهران لبحث موضوع الغاز

وقالت الكهرباء في بيان ورد لـ الخليج 365، "غادرنا قبل قليل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، مترأساً وفداً وزارياً كبيراً متوجهاً الى طهران، للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين".

وأشارت إلى أن الوزير "سيعقد عدة أجتماعات مع الجانب الايراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".