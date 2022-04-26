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وزير الكهرباء يتوجه إلى طهران لبحث موضوع الغاز

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بغداد - ياسين صفوان - غادر وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث موضوعات اطلاقات الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.
وقالت الكهرباء في بيان ورد لـ الخليج 365، "غادرنا قبل قليل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، مترأساً وفداً وزارياً كبيراً متوجهاً الى طهران، للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين".

وأشارت إلى أن الوزير "سيعقد عدة أجتماعات مع الجانب الايراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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