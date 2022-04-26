شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تعقد جلسة نقاشية عن بيت العائلة المصرية وكيفية تعبيره عن واقع المواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بعنوان "كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟".

تدير الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ومن أعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.