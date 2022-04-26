شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نواب عن التنسيقية.."المحافظين" ينظم سحورا بمقر الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المحافظين مساء أمس سحورا بمقر الحزب بجاردن سيتي، وسط حضور كبير من نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضر كل من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصري الديقراطي، والنائب أحمد مقلد.

بدوره رحب المهندس أكمل أحمد قرطام رئيس حزب المحافظين بالحضور، مشيدا باختيار ليلة أمس لتنظيم احتفالية السحور، مشيرا إلى أنها تتزامن مع ذكري انتصار المسلمين فى معركة عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز.

وشدد على أهمية الأحزاب، قائلا: "الأحزاب مهمة للغاية ووجود أغلبية مهم وجود معارضة تنتقد وتطرح حلولا أمر غاية في الأهمية" مشيرا إلى أن حزب المحافظين ليبرالي".

فيما رحب طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين بقرارات الأفراج الأخيرة التي صدرت عن عدد من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا.

وقدم الحضور التهنئة بعيد تحرير سيناء، ووجهوا التحية للقوات المسلحة بالتهنئة بمناسبة تحرير سيناء ، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولشعب فلسطين.