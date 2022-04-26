الجمارك: إحباط 1731 عملية تهريب خلال شهر مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك إحباط من 1731 عملية تهريب خلال شهر مارس الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك وفقا لتقرير أرسله الشحات غتوري رئيس المصلحة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أوضح التقرير أن القيمة الجمركية للمحاضر بلغت 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه.

وذكر التقرير أنه تم تحرير 969 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 16 مليونًا و311 ألف جنيه، و35 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 76 مليونًا و877 ألف جنيه، و11 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 50 مليونًا و612 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و693 ألف جنيه.

كما تم تحرير 3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 896 ألف جنيه، و15 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و592 ألف جنيه، و78 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 20 مليونًا و563 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و556 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 270 ألف جنيه، و17 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 5 ملايين و352 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 24 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 198 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 102 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تحرير 52 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و996 ألف جنيه، و18 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليونًا و894 ألف جنيه، و5 محاضر تتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وسجائر بقيمة مستحقة 53 مليونًا و355 ألف جنيه، و6 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 2 مليون و723 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي بقيمة 15 ألف جنيه مصري، و355 ألفا و900 دولار، و88 ألفا و140 يورو، و3 محاضر لتهريب 59 قطعة ذهبية.