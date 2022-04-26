شركة تابعة للصندوق السيادي السعودي ترفع حصتها في "راميدا" بـ 135 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

رفعت شركة saudi seventh investment company، التابعة للصندوق السيادي السعودي، حصتها في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) إلى 11.01%.

وأظهر نموذج الإفصاح عن تعاملات المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة المرسل من راميدا اليوم الثلاثاء للبورصة أن الشركة السعودية رفعت حصتها في راميدا من 4.51% إلى 11.01% بقيمة إجمالية للصفقة 135.2 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم 2.08 جنيه بحسب إفصاح الشركة.

وخلال الشهر الماضي وقعت مصر والسعودية مشروع اتفاقية، بشأن تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات في مصر.

وتأسست راميدا عام 1986، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتنتج مجموعة من المستحضرات الدوائية، مستحضرات التجميل الصيدلانية، المكملات الغذائية، الأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية.