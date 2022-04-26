كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن مناطق بالإسكندرية والساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن "مدينة برج العرب، الساحل الشمالي من الكيلو 34 حتى مدينة الحمام" لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة برافع مدينة برج العرب المغذي للساحل الشمالي.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.