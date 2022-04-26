البنتاغون: الجيش الروسي أصبح أضعف بعد حرب أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع للحلفاء والشركاء في حلف شمال الأطلسي، إن جيش روسيا أصبح أضعف بالفعل وإن الدولة الروسية اعتراها الضعف بعد حربها على أوكرانيا المجاورة.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) “أصبح جيشا أضعف. إنهم دولة أضعف في الوقت الحالي، ويعزلون أنفسهم مرة أخرى.. نريد ألا تتمكن روسيا من تهديد جيرانها مرة أخرى في المستقبل”.

وقال “اقتصادها يعاني. جيشها استُنفد من نواح كثيرة، وليس تماما، لكنهم يتكبدون بالتأكيد خسائر في الأرواح ويتكبدون خسائر في هذا الغزو لأوكرانيا”.

ولم يدل كيربي بمزيد من التفاصيل بشأن تقييمه لحالة الجيش الروسي.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تصريح نظيره الروسي سيرغي لافروف التي حذر فيها من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بأنها استشعار من موسكو بالهزيمة في حربها على أوكرانيا.

وبالتوازي مع المعارك المستمرة على عدة جبهات في الشرق والجنوب، تجدد القصف الروسي على مناطق بينها خاركيف وزاباروجيا مخلفا المزيد من الضحايا المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إن شحنات الأسلحة الغربية التي تُسلم لأوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن موسكو بدأت باستهداف خطوط إمداد الغرب لكييف بالأسلحة عقب وصول أنظمة مدفعية ثقيلة ودبابات.