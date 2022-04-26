أردوغان يدعو لوقف إطلاق النار وعمل ممرات آمنة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن الحفاظ على “الزخم الإيجابي” الذي تحقق في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا أوائل هذا الشهر في إسطنبول سيكون في مصلحة جميع الأطراف.

ولتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، علاقات طيبة مع البلدين وتتوسط لحل النزاع بينهما. واستضافت جولتي محادثات منفصلتين بين أوكرانيا وروسيا وتدفع لاستضافة اجتماع قمة بين رئيسي البلدين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان “الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وعمل الممرات الإنسانية بشكل فعال والقيام بعمليات الإجلاء بطريقة آمنة، أشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لوقف مسار الأحداث الذي يلحق الضرر بالجميع ولضمان تحقق سلام دائم”.

وأضافت أن أردوغان كرر كذلك عرضا لاستضافة الزعيمين الروسي والأوكراني لإجراء محادثات سلام. كان الرئيس التركي قد تحدث أيضا يوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعلى وقع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلن أردوغان في وقت سابق، أن بلاده تدعم سيادة أوكرانيا على أراضيها الموحدة كاملة.

وقال إن بلاده متمسكة باستخدام صلاحياتها بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة،

وأضاف “لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية”، مشيرا إلى مواصلة أنقرة دون انقطاع مبادراتها الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا”.