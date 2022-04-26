شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية النائبين تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. ختام الدورة الرمضانية بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/4/2022 فعاليات الدورة الرمضانية فى كرة القدم بدار السلام والتى تقام تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والنائب الشاب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل.

وتقام المباراة الختامية بين فريق نجوم السلام ودار السلام البلد الساعة العاشرة مساء ثم يعقبها حفل توزيع الجوائز، وقد حازت الدورة الرمضانية على إعجاب وتقدير جميع أبناء وشباب دار السلام والبساتين".