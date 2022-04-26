ترمب لن يعود إلى «تويتر» حتى إذا عاد حسابه

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ ف ب).



قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ترمب في تصريح لقناة «فوكس نيوز» أنه سيُفعّل حساباً رسمياً له على منصة «تروث سوشيال» الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترمب: «لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث». وأمل أن يجري ماسك تحسينات على موقع تويتر، «وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث».