بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد الاستقرار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده بصدد «الاستقرار» بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بوتين في اجتماع حكومي خصص للقضايا الاقتصادية «تباطأ التضخم واقترب نمو الأسعار الأسبوعي من المعدل الطبيعي وبدأت أسعار عدد من المنتجات في الانخفاض».

واعتبر أن مرونة الاقتصاد الروسي لها عاملان: صلابة الروبل التي «تعززت في الآونة الأخيرة» حتى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ورجوع «الطلب الاستهلاكي» إلى طبيعته بعد «ذروة في فبراير (شباط) ومارس» عندما اندفع الروس إلى المتاجر لشراء السلع الاستهلاكية اليومية خوفاً من نقصها أو انهيار قيمة الروبل. ودعا إلى «ضمان تطبيع تدريجي لديناميات الأسعار» وتجنب «انخفاض كبير في الطلب».