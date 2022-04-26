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اليابان تعد بجيش أقوى لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وعد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، بتأسيس جيش أقوى لمساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن الإقليمي، أثناء زيارته لحاملة طائرات أمريكية تنفذ دوريات في المياه الآسيوية.

 

ونقلت صحيفة "جابان هيرالد" اليابانية اليوم الثلاثاء قول هاياشي للصحافيين على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" أثناء إبحارها في جنوب طوكيو: "تمكنت اليوم من تجربة خط المواجهة للأمن القومي بصورة مباشرة"، مضيفاً أن اليابان ستعزز جيشها بصورة جيدة وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة.

 

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الياباني في ظل انتشار مخاوف في اليابان من تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تشجيع الصين المجاورة على استخدام جيشها للسيطرة على تايوان وتهديد الجزر اليابانية القريبة.

 

كما أعربت اليابان عن قلقها من العلاقات العسكرية الوثيقة بين موسكو وبكين، رغم أن اليابان وروسيا أطلقتا تدريبات مشتركة في المياه المحيطة باليابان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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