وزير بريطاني يهاجم وزير الخارجية الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال جيمس هيبي وزير القوات المسلحة البريطاني اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن هناك تهديداً وشيكاً بتصعيد في الحرب في أوكرانيا، رافضاً تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واعتبرها "صلفاً".



وطالب لافروف العالم في وقت سابق بألا يهون من شأن مخاطر صراع نووي، وقال إن إمداد حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بالأسلحة يعني "في جوهره" أن التحالف الغربي ضالع في حرب بالوكالة ضد روسيا.

وقال هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "العلامة المميزة للافروف في الأعوام الخمسة عشر عاماً أو نحوها في منصب وزير الخارجية الروسي هي هذا النوع من الصلف، لا أعتقد أن هناك الآن تهديداً وشيكاً بتصعيد".

ومضى قائلاً: "ما يفعله الغرب لدعم حلفائه في أوكرانيا مُقاس بصورة حسنة للغاية كل شيء نفعله مُقاس لتجنب مواجهة مباشرة مع روسيا".

وفي تصريحات لقناة تلفزيون سكاي نيوز قال هيبي، إن حلف شمال الأطلسي الذي يعزز جناحه الشرقي لا يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا باعتباره منظمة.

وقال هيبي رداً على احتمال استخدام روسياً سلاحاً نووياً تكتيكياً، إنه يعتقد أن هناك احتمالاً "صغيراً لدرجة التلاشي" لهذا النوع من التصعيد.

وأضاف "جهود الدول المانحة شيء تجمع بواسطة دول، كثير منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيراً منها من خارجه، ليس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقدم المساعدات العسكرية".

وقال هيبي إنه لأمر مشروع تماماً أن تضرب أوكرانيا خطوط الإمداد وإمدادات الوقود الروسية، واعترف بأن الأسلحة التي يقدمها المجتمع الدولي الآن يسمح مداها باستخدامها في روسيا.

وقال لراديو تايمز: "هذا ليس مشكلة بالضرورة، هناك الكثير من الدول حول العالم التي تشغل عتاداً استوردته من دول أخرى وعند استخدام هذه القطع من المعدات لا يجب لوم الدولة التي صنعتها، ألق باللائمة على الدولة التي أطلقتها".