فرار 8.3 ملايين لاجئ من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم التي غزاها الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 8.3 ملايين مقابل أكثر من 5.2 ملايين حالياً.



وطلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي توقعت في بداية الحرب فرار 4 ملايين أوكراني، 1.85 مليار دولار لدعم أعمالها وأعمال شركائها لصالح الأوكرانيين الفارين من بلدهم.

تعتزم الحكومة الألمانية السماح بتوريد دبابات من مخزونات الصناعة الألمانية لأوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "كراوس-مافاي فيغمان الألمانية لصناعة الأسلحة حصلت على الضوء الأخضر لبيع دبابات غيبارد المضادة للطائرات، والتي جددت تقنياً، وكانت تستخدم في السابق في الجيش الألماني.

وحسب المعلومات، اتخذ قرار مبدئي بتصدير هذه الدبابات لأوكرانيا.

وتملك الشركة عشرات من هذه الدبابات التي كانت للقوات البرية المضادة للطائرات قبل حلها.

ويمكن استخدام هذه الدبابات في معارك ضد أهداف أرضية، ويعتبر استهداف أهداف طائرة بهذه الدبابات صعباً من الناحية التقنية.