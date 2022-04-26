غوتيريش يدعو من موسكو إلى وقف عاجل لإطلاق النار بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من موسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا "في أقرب الآجال".



وقال غوتيريش قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "ما يهمنا خاصةً هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال".

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، تدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا على استخدام أنظمة مدفعية.

وقالت لامبرشت اليوم الثلاثاء في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية: "نعمل مع أصدقائنا الأمريكيين على تدريب قوات أوكرانية على أنظمة مدفعية في ألمانيا".

وتشارك لامبرشت في مؤتمر حول أوكرانيا دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الوزيرة أنها ستعمل مع هولندا على تدريب جنود أوكرانيين على مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وتوفير الذخيرة لأوكرانيا، وقالت: "نعلم جميعا أن المدفعية عامل أساسي في هذا النزاع".

وبدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يناقش ممثلون من العديد من البلدان في قاعدة رامشتاين الحرب في أوكرانيا.

ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ممثلين من حوالي 40 دولة إلى المؤتمر في أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة. ومن بين المشاركين، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وبحسب البيانات، فإن أحد أهداف هذه المشاورات هو الأمن الدائم وسيادة أوكرانيا.

وستدور المشاورات أيضاً حول احتياجات أوكرانيا الدفاعية بما يتجاوز الحرب العدوانية الروسية الحالية.