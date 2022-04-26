العراق.. مقتل عنصرين من داعش شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصرين من داعش، أحدهما انتحاري، في قضاء الطارمية بشمال بغداد.



وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي اليوم، إن "قوات مشتركة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني تمكنت من قتل إرهابيين أحدهما إنتحاري يرتدي حزاما ناسفا داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وذكرت أن جندياً عراقياً قتل وأصيب آخر في العملية التي لا تزال مستمرة.