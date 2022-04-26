حصر الخسائر وسؤال الشهود.. 5 قرارات عاجلة للنيابة في واقعة حريق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت نيابة المنشية في الإسكندرية 5 قرارات عاجلة بشأن الحريق الهائل الذي التهم أكثر من 5 محال تجارية وعقارين بسوق المنشية، ما أسفر عن 10 إصابات وخسائر مالية كبيرة.

وتضمنت قرارات النيابة العامة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق لبيان سبب نشوبه.

وشكلت النيابة فريق للانتقال إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمة وحصر الخسائر، وسؤال المصابين وشهود العيان حول الحادث، فضلا عن الاطلاع على تقرير الاشتراطات السلامة المهنية وتقرير الحماية المدنية.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق بمحال بسوق الأدوات المدرسية المعروف بـ" سوق الورق".

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمحل لبيع الورق بسبب ماس كهربائي.

وامتدت ألسنة النيران والحريق إلى 5 محال مجاورة وعقارين، ما أسفر عن تفحم محتوياتها من البضاعة، فضلا عن تضرر محال أخرى مجاورة جاري حصرها.

أسفر الحريق عن إصابة 10 أشخاص باختناق، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وعلاج 5 داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث.

وأخلى حي الجمرك العقارين المتضررين من الحريق من السكان دون المنقولات، بعدما احتجزتهم النيران وسط مشهد مروع وحالات فزع وخوف من الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.