احتفالًا بشم النسيم .. متحف شرم الشيخ ينظم ورشة فنية للأطفال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد :

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية احتفالا بعيد "شم النسيم" بهدف توعية الأطفال وربطهم بالمناسبات والأعياد الاجتماعية التي ترسخت في المجتمع المصري منذ القدم، إضافة إلى تنمية مواهبهم الفنية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تضمنت تعريف الأطفال بكيفية تلوين البيض بالألوان الطبيعية، وإضافة بعض الرسومات الخاصة على إلى جانب تصميم وتلوين بعض النماذج الخاصة بمظاهر عيد شم النسيم على الورق، وقصها لتكوين رسومات مختلفة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن عيد شم النسيم أحد أقدم الاحتفالات الشعبية في التاريخ، والتي ترجع ‏جذوره إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، واحتفل ‏به المصريون القدماء لأول مرة منذ عام2700 قبل الميلاد مع ‏نهاية عصر الأسرة الثالثة وبداية عصر الأسرة ‏الرابعة.

وأشار إلى أن عيد شم النسيم كان على قائمة الأعياد الزراعية في مصر القديمة، وبمرور الوقت أصبح له صبغة اجتماعية ‏‏ذات صلة بالطبيعة، لكونهم قاموا بتقسيم العام إلى ثلاث فصول، وكان فصل الحصاد الذي أطلقوا عليه "شمو" ‏‏هو بداية العيد، رمزًا إلى البعث وعودة الحياة إلى الكون في أجمل تجلياتها، ونظروا إلى هذا اليوم باعتباره ‏‏بدء خلق العالم، وعندما دخلت المسيحية إلى مصر تزامنت المواعيد مع فترة الصوم الكبير قبل عيد القيامة ‏فبدأ يحتفل ‏بشم النسيم في اليوم التالي للعيد حتى يومنا هذا.‏

وأعلن مدير متحف شرم الشيخ عن إقامة محاضرة بعنوان "طريق حورس الحربي"، ومسابقة للشطرنج وذلك غدًا الأربعاء احتفالًا بعيد تحرير سيناء.